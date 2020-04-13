У березні в Китаї помітно зросло виробництво автомобілів і їх продажі

Минулого місяця в Китаї помітно зросло виробництво і продажі автомобілів, що послужило ознаками поступової відлиги на авторинку. Про це повідомили в п’ятницю в Асоціації автомобілебудівної промисловості Китаю.

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Випуск автомобілів минулого місяця склав 1,42 млн одиниць, що на 399,2 відс. більше, ніж в лютому, а обсяг продажів виріс на 361,1 відс. в місячному численні до 1,43 млн. одиниць.

За підсумками першого кварталу виробництво і продажі автомобілів в Китаї склали 3,47 млн і 3,67 млн, відповідно. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року показники впали на 45,2 і 42,4 відсотки відповідно.

Китайський уряд вжив цілий ряд заходів для відродження найбільшого авторинку в світі, який в останні місяці обтяжений епідемією коронавирусу.

З урахуванням розширених субсидій і податкових пільг китайський автомобільний ринок поступово відтаює в міру того, як обмеження на соціальне життя знімаються, а дилерські центри знову відкриваються.

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