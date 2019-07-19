Перші спільні моделі будуть випущені через кілька років.

План Toyota і BYD - розробка повністю електричних седанів та позашляховиків. Автомобілі будуть випущені під маркою Toyota "в першій половині 2020-х років".

На цьому тижні Toyota також уклала угоду про партнерство з іншою китайською компанією з виробництва акумуляторів - Modern Amperex Technology Co., Limited (CATL).

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Задля виробництва електромобілів Toyota навіть готова забути про конкуренцію з BYD. Тойота сподівається прискорити свої плани по випуску електромобілів після того, адже раніше вони концентрувалися на гібридах.

На початку цього року компанія показала в Китаї майже однакові субкомпактні кросовери - C-HR і IZOA. Очікується, що ці автомобілі з'являться на китайському ринку в наступному році.

BYD також вже співпрацює з Daimler – вони разом виробляють електромобілі для китайського ринку під маркою Denza.

Нагадаємо, що Tesla побудували найбільшу електрозарядну станцію в Лас-Вегасі.