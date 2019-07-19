Первые совместные модели будут выпущены через несколько лет.

План Toyota и BYD – разработка полностью электрических седанов и внедорожников. Автомобили будут выпущены под маркой Toyota "в первой половине 2020-х годов".

На этой неделе Toyota также заключила соглашение о партнерстве с другой китайской компанией по производству аккумуляторов – Modern Amperex Technology Co., Limited (CATL).

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Для производства электромобилей Toyota даже готова забыть о конкуренции с BYD. Тойота надеется ускорить свои планы по выпуску электромобилей, ведь раньше они концентрировались на гибридах.

В начале этого года компания показала в Китае почти одинаковые субкомпактные кроссоверы C-HR и IZOA. Ожидается, что эти автомобили появятся на китайском рынке в следующем году.

BYD также уже сотрудничает с Daimler – они вместе производят электромобили для китайского рынка под маркой Denza.

Напомним, что Tesla построили крупнейшую электрозарядную станцию в Лас-Вегасе.