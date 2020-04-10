На белорусском автомобильном рынке в марте был отмечен большой спрос.

В марте в Республике Беларусь было продано более 8 тысяч новых автомобилей, что на 45% больше мартовского результата прошлого года, а по итогам первого квартала местные дилеры продали более 17 тысяч автомобилей или на 20% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает Укравтопром со ссылкой на Белорусскую автомобильную ассоциацию (БАА).

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Покупатели раскупили почти все автомобили на складах дилеров. Новые поставки пока под вопросом из-за карантинных мероприятий по борьбе с коронавирусом.

Ажиотажный спрос на новые автомобили в Беларуси эксперты объясняют девальвацией белорусского рубля и ожиданием дефицита на популярные модели, из-за карантина на российских и европейских заводах.

У многих дилеров, как отмечают в БАА, до конца месяца машин особо не осталось, что неизбежно приведет к падению продаж.

В ассоциации прогнозируют, что негативный тренд по продажам сохранится до тех пор, пока не разрешится ситуация с короновирусом.

После прогнозируемого обвала, восстановление автомобильного рынка в Беларуси ожидают не ранее второго полугодия. Но даже по оптимистическому прогнозу объемы рынка по итогам года будут меньше прошлогодних как минимум на 20 процентов.

В 2019 году в Беларуси было продано 64,5 тысячи новых автомобилей, что стало рекордом за всю историю автомобильного рынка этой страны.

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