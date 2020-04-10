На білоруському автомобільному ринку в березні був відзначений великий попит.

У березні в Республіці Білорусь було продано більше 8 тисяч нових автомобілів, що на 45% більше березневого результату минулого року, а за підсумками першого кварталу місцеві дилери продали понад 17 тисяч автомобілів або на 20% більше, ніж за аналогічний період 2019 року, повідомляє Укравтопром з посиланням на Білоруську автомобільну асоціацію (БАА).

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Покупці розкупили майже всі автомобілі на складах дилерів. Нові поставки поки під питанням через карантинні заходи по боротьбі з коронавірусом.

Ажіотажний попит на нові автомобілі в Білорусі експерти пояснюють девальвацією білоруського рубля і очікуванням дефіциту на популярні моделі, через карантин на російських і європейських заводах.

У багатьох дилерів, як відзначають в БАА, до кінця місяця машин особливо не залишилося, що неминуче призведе до падіння продажів.

В Асоціації прогнозують, що негативний тренд з продажу збережеться до тих пір, поки не вирішиться ситуація з короновірусом.

Після прогнозованого обвалу, відновлення автомобільного ринку в Білорусі очікують не раніше другого півріччя. Але навіть за оптимістичним прогнозом обсяги ринку за підсумком року будуть менше торішніх як мінімум на 20 відсотків.

В 2019 році в Білорусі було продано 64,5 тисячі нових автомобілів, що стало рекордом за всю історію автомобільного ринку цієї країни.

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