Как повлиял карантин на решения и возможности покупки авто.

Аналитический центр AUTO.RIA провел опрос и разобрался с потребительскими настроениями на вторичном рынке авто.

Карантин, который длится более месяца, не мог не повлиять на автомобилистов и авторынок. Однако важно понимать, что именно и насколько изменилось в связи с ограничениями, введенными из-за угрозы распространения коронавируса. Это Аналитический центр AUTO.RIA и попытался исследовать, проведя опрос покупателей авто.

По данным опроса, купить новый автомобиль так, чтобы сразу его зарегистрировать, пришлось 2,2% участников опроса. Немного, однако есть небольшая доля тех, для кого крайне важно иметь собственное авто, “записанное на себя”, без компромиссов.

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Срочно решить транспортный вопрос покупкой дешевого первого попавшегося автомобиля решили 3,9% автомобилистов.

Выиграть от введения карантина, то есть купить лучшее, чем планировалось, авто, удалось 5,2% респондентов. Итак, где-то все же случаются эти единичные продажи с вожделенными существенными скидками. Впрочем, как свидетельствуют цифры – счастливцев не так много.

Не повлиял карантин на решение о покупке авто для 13% покупателей автотранспорта, которые сообщили, что получили в свое распоряжение машины уже сейчас, а перерегистрацию “на себя” осуществят после окончания карантина.

О том, что “благодаря” карантину купить автомобиль смогут разве игрушечный, сообщили 26,5% участников исследования. Печальная статистика, ведь у немалого количества людей “накрылись” планы по приобретению собственного транспорта.

Наибольшая часть участников опроса, а это почти половина от всех респондентов (49,2%), “включила паузу” в решении о покупке машины и ожидает возобновления работы сервисных центров МВД. Позитивный сигнал для рынка, который свидетельствует о том, что “доверки” и “продажа по техпаспорту” – уже не слишком актуальные варианты. Своя машина должна быть своей.

Напомним, какое авто купить, чтобы ездить во время карантина.