Весть о удлинении карантинных мер вряд ли можно считать неожиданной, но свои коррективы она все же вносит. Как минимум, становится понятно, что в ближайшее время общественный транспорт работать не будет, а потому покупка авто – едва ли не единственный вариант решения потребности в перемещении.

О продлении карантина рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, ключевая сфера, которой касаются карантинные мероприятия – это общественный транспорт и пассажирские перевозки. Очевидно, что даже при ослаблении ограничений общественный транспорт заработает в последнюю очередь.

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"Следующие два года мы будем жить в условиях противостояния этой болезни и сохранения жизни и здоровья наших людей. Поэтому здесь не должно быть иллюзий, что в мае месяце закончился карантин и мы все вышли и все забыли", – говорит г-н Шмыгаль. Итак, надежды на восстановление привычной работы общественного транспорта в ближайшие месяцы или даже годы почти нет. Самое время подумать о собственном авто.

Даже если в вашем распоряжении очень небольшой бюджет – не стоит опускать руки. Варианты всегда найдутся. Главное – не бояться техники и взвешенно подойти к ее выбору.

Потомки советской эпохи

Старые "Жигули", "Запорожец", "Москвич" или "Волгу" можно купить даже за несколько сотен долларов. Да, это будет куча металлолома, и для того, чтобы привести ее в более-менее пригодное к эксплуатации состояние, понадобится еще пару сотен долларов и немного времени.

Лучшим выбором среди таких сверхбюджетных раритетов считаются заднеприводные модели ВАЗ. Запчасти к ним до сих пор доступны, а примитивная конструкция позволяет ремонтировать их в любых условиях. Невзирая на очень почетный возраст, с задачей по перемещению из точки "А" в точку "Б" большинство из них справляется.

С "Москвичами" ситуация примерно такая же как и с "Жигулями". А вот с "запорожцами" и "Волгами" дела немного хуже. Найти запчасти к "Запорожцу" очень сложно, а для "Волги" они значительно дороже "Жигулевских" или "москвичевских".

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Самыми дорогими в этой категории являются модели ВАЗ 2108-21099 и, как это ни странно, ЗАЗ "Таврия” и “Славута". За такие авто иногда просят по несколько тысяч долларов.

Классика 80-х та 90-х

Автомобили-иномарки, произведенные в конце 80-х и начале 90-х годов, можно считать лучшими творениями в истории автомобилестроения. Сейчас за несколько тысяч долларов можно купить Mercedes-Benz W124, BMW E34 или Audi 100 (А6). Здесь на первый план выходит техническое состояние авто. Если машина исправная, пробег относительно небольшой, а основные узлы и агрегаты не изношены – такой автомобиль не потребует весомых вложений очень долго. Но в случае серьезной поломки затраты на ремонт могут быть большими.

При бюджете чуть больше тысячи долларов есть смысл рассматривать старенькие Opel Omega или Ford Scorpio. Здесь главное – найти экземпляр с целым, не съеденным коррозией кузовом. Для таких автомобилей новые детали есть в продаже по невысоким ценам, а в качестве альтернативы всегда можно купить узлы с разборок.

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Бюджетные малолитражки

За 2 – 4 тысячи долларов можно найти вполне живые Volkswagen Polo, Opel Corsa, Ford Fiesta 90-х годов выпуска. Впрочем, почти в той же ценовой категории находятся и старшие “братья” – Volkswagen Golf, Opel Vectra и Ford Escort. Поэтому здесь остается пространство для личных эстетических или каких-то других предпочтений.

Расходы на содержание таких автомобилей вполне умеренные. Запчасти есть в подавляющем большинстве интернет-магазинов по очень привлекательным ценам. Да и чуть ли не на каждой СТО или в гаражном кооперативе мастера хорошо разбираются в ремонте и обслуживании этих простых и надежных авто.

Рекомендации Авто24

Сейчас имиджевая составляющая в вопросе выбора автомобиля уменьшается и на первый план выходит доступность, надежность и практичность. Если требования к машине именно такие, а бюджет ограничен несколькими тысячами долларов, можно смело покупать старенькое авто, главное в ней – хорошее техническое состояние. Если бюджет еще меньше, а ездить надо, то сгодится и советская классика. Но "приключений" и "мороки" с ней значительно больше.

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Что же касается легальности оформления при закрытых на карантин Сервисных центрах МВД, переживать не стоит. Можно оформить договор купли-продажи, купить "по доверенности" или на крайний случай – "по техпаспорту". Да, риски есть, но за годы независимости таким образом было продано огромное количество автотранспорта и это не является большой проблемой.