Звістку про подовження карантинних заходів навряд чи можна вважати несподіваною, але свої корективи вона все ж вносить. Як мінімум, стає зрозуміло, що у найближчим часом громадський транспорт працювати не буде, а тому покупка авто – ледь не єдиний варіант вирішення потреби у переміщенні.

Про подовження карантину розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, ключова сфера, якої стосуються карантинні заходи – це громадський транспорт та пасажирські перевезення. Очевидно, що навіть при послабленні обмежень громадський транспорт запрацює в останню чергу.

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"Наступні два роки ми будемо жити в умовах протистояння цій хворобі і збереження життя та здоров'я наших людей. Тому тут не має бути ілюзій, що в травні місяці закінчився карантин і ми всі вийшли і все забули", – говорить пан Шмигаль. Отже, надії на відновлення звичної роботи громадського транспорту у найближчі місяці або навіть роки майже нема. Саме час подумати про власне авто.

Навіть якщо у вашому розпорядженні дуже невеликий бюджет – не варто опускати руки. Варіанти завжди знайдуться. Головне – не боятись техніки і виважено підійти до її вибору.

Нащадки радянської епохи

Старі "Жигулі", "Запорожець", "Москвич" або "Волгу" можна купити навіть за кілька сотень доларів. Так, це буде купа металобрухту і для того, аби привести її до більш-менш придатного стану, знадобиться ще пару сотень доларів та трохи часу.

Найкращим вибором серед таких надбюджетних раритетів вважаються задньопривідні моделі ВАЗ. Запчастини до них досі доступні, а примітивна конструкція дозволяє ремонтувати їх у будь-яких умовах. Незважаючи на дуже почесний вік, з задачею по переміщенню з точки "А" в точку "Б" більшість з них впорається.

З "Москвичами" ситуація приблизно така сама як і з "Жигулями". А ось з "Запорожцями" та "Волгами" справи трохи гірші. Знайти запчастини до "Запорожця" дуже складно, а для "Волги" вони значно дорожчі за "Жигулівські".

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Найдорожчими у цій категорії є моделі ВАЗ 2108-21099 та, як це не дивно, ЗАЗ "Таврія" і “Славута”. За такі авто інколи просять по кілька тисяч доларів.

Класика 80-х та 90-х

Автомобілі-іномарки, вироблені наприкінці 80-х та на початку 90-х років, можна вважати найкращими творіннями в історії автомобілебудування. Зараз за декілька тисяч доларів можна купити Mercedes-Benz W124, BMW E34 або Audi 100 (А6). Тут на перший план виходить технічний стан авто. Якщо авто справне, пробіг відносно невеликий, а основні вузли та агрегати не зношені – такий автомобіль не потребуватиме вагомих вкладень дуже довго. Але у випадку серйозної поломки витрати на ремонт можуть бути великими.

При бюджеті трохи більше тисячі доларів є сенс розглядати старенькі Opel Omega або Ford Scorpio. Тут головне – знайти екземпляр з цілим, не з’їденим корозією кузовом. Для таких автомобілів нові деталі є в продажу за невисокими цінами, а у якості альтернативи завжди можна купити вузли з розборок.

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Бюджетні малолітражки

За 2-4 тисячі доларів можна знайти цілком “живі” Volkswagen Polo, Opel Corsa, Ford Fiesta 90-х років випуску. Щоправда, майже в тій же ціновій категорії знаходяться і старші “брати” – Volkswagen Golf, Opel Vectra та Ford Escort. Тож тут лишається простір для особистих естетичних або якихось інших уподобань.

Витрати на утримання таких авто цілком помірні. Запчастини є у преважній більшості інтернет-магазинів за дуже привабливими цінами. Та й ледь не на кожній СТО, або у гаражному кооперативі, майстри добре розуміються на ремонті та обслуговуванні цих простих та надійних авто.

Рекомендації Авто24

Зараз іміджева складова у питанні вибору авто дедалі зменшується і на перший план виходить доступність, надійність та практичність. Якщо вимоги до авто саме такі, а бюджет обмежений кількома тисячами доларів, можна сміливо купувати стареньке авто, головне в якому – гарний технічний стан. Якщо бюджет ще менший, а їздити треба, то згодиться і радянська класика. Але "пригод" та "мороки" з нею значно більше.

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Що ж до легальності оформлення при зачинених на карантин Сервісних центрах МВС, перейматись не варто. Можна оформити договір купівлі-продажу, купити "за дорученням" або на крайній випадок – "за техпаспортом". Так, ризики є, але за роки незалежності таким чином було продано величезну кількість авто і це не є великою проблемою.