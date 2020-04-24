Новачок пропонує трохи більше, ніж Yaris хетчбек, у всьому.
Компанія Toyota пообіцяла додати новий компактний кросовер Yaris Cross у список пропозицій з наступного року. Ціни поки не названі, але він коштуватиме дешевше Toyota CH-R.
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Yaris Cross поудований на основі четвертого покоління хетчбека Yaris, ділить з ним платформу TNGA GA-B та основні агрегати. Японська марка представила свою новинку поки що тільки з одним варіантом силової установки – гібридним. Він поєднує 1,5-літровий трициліндровий турбомотор, літій-іонний акумулятор, електромотор E-Four та варіатор Direct Shift-CVT з приводом на обидві осі, а віддачу має у 116 к.с.
|
Габарити (мм)
|
Yaris Cross
|
Довжина
|
4.180
|
Ширина
|
1.765
|
Висота
|
1.560
|
Колісна база
|
2.560
Інтер'єр Yaris Cross досить близький до “першоджерела”, але для кросовера змінили розташування приладів, оформлення центральної консолі та дверних вставок. Крім того, на відміну від хетчбека, у Cross спинки задніх крісел складаються трьома окремими секціями.
Фото: Toyota Yaris Cross 2021 / Toyota
Toyota Yaris Cross будуть випускати у Франції – на тому ж заводі, де збирають хетчбек Yaris. Протягом першого року японський виробник планує продати в Європі 150 тисяч таких кросоверів. Новинка очікується і в Україні.
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