Новачок пропонує трохи більше, ніж Yaris хетчбек, у всьому.

Компанія Toyota пообіцяла додати новий компактний кросовер Yaris Cross у список пропозицій з наступного року. Ціни поки не названі, але він коштуватиме дешевше Toyota CH-R.

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Yaris Cross поудований на основі четвертого покоління хетчбека Yaris, ділить з ним платформу TNGA GA-B та основні агрегати. Японська марка представила свою новинку поки що тільки з одним варіантом силової установки – гібридним. Він поєднує 1,5-літровий трициліндровий турбомотор, літій-іонний акумулятор, електромотор E-Four та варіатор Direct Shift-CVT з приводом на обидві осі, а віддачу має у 116 к.с.

Габарити (мм) Yaris Cross Довжина 4.180 Ширина 1.765 Висота 1.560 Колісна база 2.560

Інтер'єр Yaris Cross досить близький до “першоджерела”, але для кросовера змінили розташування приладів, оформлення центральної консолі та дверних вставок. Крім того, на відміну від хетчбека, у Cross спинки задніх крісел складаються трьома окремими секціями.

Фото: Toyota Yaris Cross 2021 / Toyota

Toyota Yaris Cross будуть випускати у Франції – на тому ж заводі, де збирають хетчбек Yaris. Протягом першого року японський виробник планує продати в Європі 150 тисяч таких кросоверів. Новинка очікується і в Україні.

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