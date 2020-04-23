Тойота рекламує це відео з парою дріфткарів, що кружляють довкола велетенських гамбургерів.

На каналі TOYOTA GAZOO Racing з’явився рекламний ролик про старт продажів у японських закладах мережі McDonald’s дитячих наборів їжі з новою іграшкою.

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Supra походить з японської лінійки іграшкових автомобілів Tomica. На жаль для колекціонерів, новий спорткар Toyota не можна буде купити окремо, але у Tomica є дуже схожа моделька в масштабі 1:60, яку можна замовити в Японії усього за 427 ієн (107 грн).



Що ж до повнорозмірної Supra п’ятого покоління, то з часу своєї появи у січні 2019 року, вона вже встигла оновитись. Так, японський спорткар дебютував на ринку з 3-літровим мотором від BMW Z4 (340 к.с. і 500 Нм). А цього року Toyota запропонувала версію з дволітровим чотирициліндровим турбомотором, який продукує 255 кінських сил і 400 ньютон-метрів крутного моменту. Крім того, трилітровому мотору провели модернізацію, яка збільшила його віддачу до 382 сил і 499 ньютон-метрів.

В Україні модель не представлена в офіційній дилерській мережі, а в Європі (Німеччина) коштує від 48 900 євро. Зате в німецького “двійника” японського спорткара, є гривневий цінник – родстер BMW Z4 sDrive20i з дволітровим мотором коштує від 1 211 833 гривень. Трилітрова версія оцінюється мінімум в 1 782 140 гривень.

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