У команді дизайнерів Саші Селіпанова з'явився новачок з дуже сміливими поглядами.

Шеф-дизайнер Koenigsegg Саша Селіпанов відкрив студію RAW Design House, котра пропонує “послуги з дизайну для обраних клієнтів”. І перед нами творіння її нового майстра – Еси Мастонена.

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Концепт носить назву RAW by Koenigsegg і шведський виробник гіперкарів має до нього безпосереднє відношення, але про плани перетворити його на осяжну річ нічого не говориться. Не ясно навіть, чи будуть шведи використовувати окремі елементи дизайну чи технологічні рішення концепту.

Автор концепту – дизайнер з Фінляндії Еса Мастонен. Він закінчує навчання в Інституті дизайну Лахті, й уже встиг попрацювати (навчальна практика) по півроку в Genesis у Німеччині (Селіпанов також раніше працював на Genesis) та в Renault у Франції.

Фото: RAW by Koenigsegg / RAW Design House

Мастонен пояснює, що його концепт являє собою суперкар початкового рівня, переосмислення для легкого гіперкара Koenigsegg Agera One:1. Останній має співвідношення потужності до маси 1 до 1, чим і заслужив своє ім’я. Його силова установка має віддачу 1341 к.с., а споряджена маса авто – 1360 кілограмів. За ідеєю Мастонена, його суперкар повинен мати вагу близько 700 кіло і таку ж цифру в показнику потужності. Двигун – трициліндровий, бензиновий, розташований спереду. В останній моделі шведської марки – чотиримісному гіперкарі Koenigsegg Gemera, він продукує 600 к.с. потужності і 600 ньютон-метрів крутного моменту.



RAW by Koenigsegg має тримісний салон у тісному карбоновому монококу, більше схожому на інтер’єр боліда Формула 1. Це зовсім не схоже на інтер’єр будь-якої з реальних моделей Koenigsegg, оскільки вони всі, в проекції зверху, мають форму яйця. Єдине, що поєднує цей концепт з актуальними “Кьонігсегами” – особлива форма даху. У данному випадку, зсувного.

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