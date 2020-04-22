В команде дизайнеров Саши Селипанова появился новичок с очень смелыми взглядами.

Шеф-дизайнер Koenigsegg Саша Селипанов открыл студию RAW Design House, которая предлагает "услуги по дизайну для избранных клиентов". И перед нами ее новое творения мастера – Эсы Мастонена.

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Концепт носит название RAW by Koenigsegg и шведский производитель гиперкаров имеет к нему непосредственное отношение, но о планах превратить его в осязаемую вещь ничего не говорится. Неясно даже, будут ли шведы использовать отдельные элементы дизайна или технологические решения концепта.

Автор концепта – дизайнер из Финляндии Эса Мастонен. Он заканчивает обучение в Институте дизайна в Лахти, и уже успел поработать (учебная практика) по полгода в Genesis в Германии (Селипанов также ранее работал на Genesis) и в Renault во Франции.

Фото: RAW by Koenigsegg / RAW Design House

Мастонен объясняет, что его концепт представляет собой суперкар начального уровня, переосмысление для легкого гиперкара Koenigsegg Agera One:1. Последний имеет соотношение мощности к массе 1 к 1, чем и заслужил свое имя. Его силовая установка имеет отдачу 1341 л.с., а снаряженная масса авто – 1360 килограммов. По идее Мастонена, его суперкар должен иметь вес около 700 кило и такую же цифру в показателе мощности. Двигатель – трехцилиндровый, бензиновый, расположен спереди. В последней модели шведской марки – четырехместном гиперкаре Koenigsegg Gemera, он продуцирует 600 л.с. мощности и 600 ньютон-метров крутящего момента.

RAW by Koenigsegg имеет трехместный салон в тесном карбоновом монококе, больше похожем на интерьер болида Формула 1. Это совсем не похоже на интерьер любой из реальных моделей Koenigsegg, поскольку они все, в проекции сверху, имеют форму яйца. Единственное, что сближает этот концепт с актуальными "Кенигсегами" – особая форма крыши. В данном случае сдвижной.

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