Современные гоночные симуляторы имеют чрезвычайную реалистичность и даже используются профессиональными автогонщиками для тренировок.

Симулятор SimXperience Stage 5 VR Motion Simulator был создан вместе с бывшими гонщиками, чтобы обеспечить максимальную реалистичность.

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Полноценный гоночный тренажер, типа SimXperience, позволяет почувствовать себя за рулем болида Формула 1, NASCAR или машины из серии GT. Хотя совсем не обязательно использовать его, как тренажер, можно и просто поиграть в NFS, Dirt или iRacing.

Симулятор поддерживает работу с гарнитурой VR Oculus Rift, входящей в состав набора. Также комплект Stage 5 включает высокопроизводительный компьютер, рулевую систему прямого привода AccuForce, высокопроизводительную педальную систему с гидравлическим тормозом, три 55-дюймовых экрана Samsung и специальную учебную программу для гонщика. Кресло SimXperience GS-5 GForce предлагается отдельно за доплату в $2849. Общая же стоимость симулятора SimXperience составляет 26 тысяч долларов.

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