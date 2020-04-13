Выставил параметр "реалистичность" на максимум.

Энтузиаст из штата Юта собрал в своем подвале один из самых крутых гоночных симуляторов.

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Для своего необычного проекта Брент Чейни приобрел хэтчбек Mini Cooper S 2005 года выпуска с нерабочим мотором. Интересно, что машину он приобрел за тысячу долларов, которые затем смог вернуть, продав вполне "живую" коробку передач и детали подвески. Для проекта ему был нужен только кузов хэтчбека. Темные оконные стойки и контрастная крыша позволяли успешно замаскировать сварные швы от конверсии.

Фото: самодельный гоночный симулятор в реальном автомобиле / Autoblog

Чтобы занести Mini в подвал, Бренту пришлось разобрать его и еще и разрезать на несколько кусков, а уже в подвале снова собрать все вместе и создать что-то похожее на оригинальный Cooper S. Внутри этого "постамента" размещен мощный компьютер из восьмиядерных процессоров, комплект игровых органов управления – руль и педали с "коробкой передач" и аудиосистема с объемным звучанием. А вместо лобового стекла расположен 49-дюймовый монитор.

Весь проект обошелся Бренту в 6500 долларов, а на его реализацию понадобились два месяца.

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