Результат не гарантирован, но может сработать. Именно так поступил продавец Cadillac Coupe DeVille.

Существует много способов втюхать доверчивому покупателю хлам на колесах за большие деньги. Кузов с облезлой краской можно залепить виниловой пленкой с модным принтом, из двух разбитых машин слепить одну и продавать, как новенькую, скрутить пробег, в конце концов.

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В США, по статистике, только выехав из автосалона новенький автомобиль теряет до 30% своей стоимости. Чем дороже автомобиль, тем меньше эти первоначальные потери. И для машины любого класса или возраста, при повторной продаже, одним из важнейших факторов для формирования цены будет пробег. Это справедливо для любой страны мира. И в каждой продавцы используют свои методы для того, чтобы замылить глаза покупателю.

В Украине в последнее время появилось немало фирм, предлагающих услуги детейлинга – “генеральной уборки” снаружи и внутри автомобиля, с применением специальной автокосметики и покрытием воском, керамикой, нано-защитой и тому подобное. Услуга не из дешевых, навести красоту большому внедорожнику может стоить 50 тысяч гривен. Детейлинг-студии уверяют, что специальные покрытия берегут краску, придают поверхности водо- грязеотталкивающие свойства, а чистка салона, кроме прочего, полезна для здоровья.

Вот еще один аргумент в пользу таких расходов: сияющий кузов и аромат новой кожи в салоне заставят покупателя забыть о пробеге машины и компенсировать стоимость детейлинга, профессиональной фотосессии или еще каких предпродажных расходов. Но это не точно. Владелец уникального рестомода Cadillac Coupe DeVille 1968 года, если продаст машину, подтвердит эту теорию.

В сентябре 2019 года он приобрел отреставрированный и тюнингованный автомобиль на eBay за 44 900 долларов. Машина была создана для тюнинг-шоу SEMA и полностью восстановлена из ржавого “корыта”. Отреставрированный “Куп Девиль” имел на одометре всего 500 миль – 80 км, а его 7,7-литровый V8 работал лучше, чем в 1968-ом. Ниже вы можете увидеть фото с прошлогоднего объявления.

Фото: 1968 Cadillac Coupe DeVille / Сarscoops

За последние восемь месяцев цифры на одометре существенно изменились, теперь там уже 73 982 миль (119 062 км). Сколько может стоить этот автомобиль сейчас? За это время и пробег его стоимость должна заметно упасть. Даже если взять для расчета те 30%, о которых говорилось выше, хоть это и не новый автомобиль, продавец может рассчитывать на 31,430.

Именно здесь и начинается “магия”. Потратив пару тысяч долларов на детейлинг и еще немного на фотосессию в красивой локации и гонорар красавицы-модели, можно рассчитывать на вау-эффект и выставлять ценник в $42 900. Образец – в галерее ниже.

Фото: тот самый 1968 Cadillac Coupe DeVille с нового объявления / Сarscoops

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