Результат не гарантований, але може спрацювати. Саме так вчинив продавець Cadillac Coupe DeVille.

Існує багато способів втюхати довірливому покупцю непотріб на колесах за великі гроші. Кузов з облізлою фарбою можна заліпити вініловою плівкою з модним прінтом, з двох розтрощених машин зліпити одну і продавати, як новеньку, скрутити пробіг, врешті-решт.

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У США, за статистикою, щойно виїхавши з автосалону, новенький автомобіль втрачає до 30% своєї вартості. Чим дорожчий автомобіль, тим менші ці початкові втрати. Та для машини будь-якого класу чи віку, при повторному продажі, одним з найважливіших факторів для формування ціни буде пробіг. Це справедливо для будь-якої країни світу. І в кожній продавці використовують свої методи для того, щоб замилити очі покупцеві.

В Україні останнім часом з’явилось чимало фірм, що пропонують послуги детейлінгу – “генерального прибирання” зовні та всередині автомобіля, з застосуванням спеціальної автокосметики та покритям воском, керамікою, нано-захистом тощо. Послуга не з дешевих, навести красу великому позашляховику може коштувати 50 тисяч гривень. Детейлінг-студії запевняють, що спеціальні покриття бережуть фарбу, надають поверхні водо- брудовідштовхуючі властивості, а чистка салону, крім іншого, корисна для здоров’я.

Ось ще один аргумент на користь таких витрат: сяючий кузов та аромат нової шкіри в салоні змусять покупця забути про пробіг машини і компенсувати вартість детейлінгу, професійної фотосесії чи ще якихось передпродажних видатків. Але це не точно. Власник унікального рестомода Cadillac Coupe DeVille 1968 року, якщо продасть машину, підтвердить цю теорію.

У вересні 2019 року він придбав відреставрований та тюнінгований автомобіль на eBay за 44 900 доларів. Машина була створена для тюнінг-шоу SEMA і повністю відновлена з іржавого “корита”. Відреставрований “Куп ДеВіль” мав на одометрі усього 500 миль – 80 км, а його 7,7-літровий V8 працював краще, ніж у 1968-му. Нижче ви можете побачити фото з минулорічного оголошення.

Фото: 1968 Cadillac Coupe DeVille / Сarscoops

За останні вісім місяців цифри на одометрі суттєво змінились, тепер там вже 73 982 миль (119 062 км). Скільки може коштувати цей автомобіль зараз? За цей час і пробіг його вартість мала помітно впасти. Навіть якщо взяти для розрахунку ті 30%, про які йшлося вище, хоч це й не новий автомобіль, продавець може розраховувати на 31,430.

Саме тут і починається “магія”. Витративши пару тисяч доларів на детейлінг і ще трохи на фотосесію в гарній локації, та гонорар красуні-моделі, можна розраховувати на вау-ефект і виставляти цінник у $42 900. Зразок – у галереї нижче.

Фото: той самий 1968 Cadillac Coupe DeVille з новішого оголошення / Сarscoops

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