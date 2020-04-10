"Няшний", "кавайний", миленький – про нього хочеться говорити епітетами в лагідній формі.

В Японії стартували продажі Toyota Passo Moda Charm – особливої ​​версії міського хетчбека, адресованої виключно жіночій аудиторії.

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Новинка Toyota пропонується в ніжно-рожевому кольорі Juicy Pink Metallic та цілою купою стильних аксесуарів та особливостей оздоблення.

Разом з суто жіночою версією хетчбека, Toyota пропонує і гендерно-нейтральні, в бежевому, білому, зеленому і червоному кольорах кузову.

Фото: Toyota Passo Moda Charm / Toyota

Усі Toyota Passo, незалежно від забарвлення та оснащення, комплектуються трициліндровим літровим мотором з віддачею у 69 кінських сил і 92 ньютон-метри крутного моменту. Пару йому складає варіатор.

В Японії ціни на Toyota Passo Moda Charm стартують з відмітки 1 617 000 ієн – трохи менше 15 тисяч доларів.

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