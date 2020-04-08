У Піднебесній з'явився ще один автомобільний бренд і це йоо перша модель.

Lingbao – новий китайський бренд компанії Jiangsu Jemmel New Energy Vehicle Industry. Новоявлена марка вийшла в світ одразу зі своєю першою моделлю – крихітним електрокаром.

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Не надто милозвучна назва Box – “коробка”, “ящик”, цілком відповідає формам новинки. За габаритами Lingbao Box менший за відоми українцям міні-хетч Hyundai i10. Довжина Box становить 3,46 сетри, що на 20 см менше, ніж у “корейця”, при цьому колісна база китайського електрокара на 3 см довша, ніж у i10.

Електромотор Lingbao Box розміщений в традиційному місці – під капотом, а батарея – під підлогою. Продуктивність силової установки складає 61 к.с. та 150 Нм крутного моменту. Акумулятор на 17,7 кВт-год повинен забезпечувати до 150 кілометрів пробігу на одному заряді (NEDC).

Фото: електричний хетчбек Lingbao Box / Carscoops

Ціни на новинку поки не були оголошені, однак відомо, що на китайському ринку Lingbao Box з’явиться до кінця першого кварталу року.

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