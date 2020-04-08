В Поднебесной появился еще один автомобильный бренд и это его первая модель.

Lingbao – новый китайский бренд компании Jiangsu Jemmel New Energy Vehicle Industry. Новоявленная марка вышла в свет сразу со своей первой моделью – крохотным электрокаром.

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Не слишком благозвучное название Box – "коробка", "ящик", полностью соответствует формам новинки. По габаритам Lingbao Box меньше известного украинцам мини-хэтч Hyundai i10. Длина Box составляет 3,46 метра, что на 20 см меньше, чем у "корейца", при этом колесная база китайского электрокара на 3 см длиннее, чем у i10.

Электромотор Lingbao Box расположен в традиционном месте – под капотом, а батарея – под полом. Производительность силовой установки составляет 61 л.с. и 150 Нм крутящего момента. Аккумулятор на 17,7 кВт-ч должен обеспечивать до 150 километров пробега на одном заряде (NEDC).

Фото: электрический хэтчбек Lingbao Box / Carscoops

Цены на новинку пока не были объявлены, однако известно, что на китайском рынке Lingbao Box появится к концу первого квартала года.

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