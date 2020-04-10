"Няшный", "кавайный", миленький – о нем хочется говорить эпитетами в ласковой форме.

В Японии стартовали продажи Toyota Passo Moda Charm – особой версии городского хэтчбека, адресованной исключительно женской аудитории.

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Новинка Toyota предлагается в нежно-розовом цвете Juicy Pink Metallic и с целой кучей стильных аксессуаров и особенностей отделки.

Вместе с чисто женской версией хэтчбека, Toyota предлагает и гендерно-нейтральные в бежевом, белом, зеленом и красном цветах кузова.

Фото: Toyota Passo Moda Charm / Toyota

Все Toyota Passo, независимо от окраски и оснащения, комплектуются трехцилиндровым литровым мотором с отдачей в 69 лошадиных сил и 92 ньютон-метра крутящего момента. Пару ему составляет вариатор.

В Японии цены на Toyota Passo Moda Charm стартуют с отметки 1 617 000 иен – чуть меньше 15 тысяч долларов.

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