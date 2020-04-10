Олдтаймер ГАЗ-14 не лише служив партійній еліті СРСР, а ще й має унікальний серійний номер 000001.

Офіційні документи підтверджують, що першим власником цього ГАЗ-14 “Чайка” був генсек ЦК КПРС – Леонід Брежнєв.

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“Чайку” з номером кузова 000001 подарували Леоніду Брежнєву на 70-річчя. Щоправда, першому секретарю партії більше подобались американські лімузини та машини заводу імені Ліхачова. Тому свій подарунок Леонід Ілліч передав до партійного гаража ЦК КПРС, звідки машину переправили до міста Ярославль.

Фото: унікальний узин ГАЗ-14, що належав Брежнєву / Drive2

Брежнєвська “Чайка” неодноразово змінювала власників та місце приписки. Нинішній власник придбав автомобіль у 2011 році. Лімузин має незвичайний темно-вишневий колір кузову, тоді як решта 1114 машин, зібраних вручну у Горькому, мали чорний колір. Також примітно, що салон машини оздоблений не шкірою, як решта подібних авто, а бежевим велюром. Оснащення включає кондиціонер, електросклопідйомники і магнітолу.

Під капотом ГАЗ-14 “Чайка” встановлений 5,5-літровий V8 з віддачею у 220 к.с. Він під’єднаний до 3-ступінчатої АКПП. Лімузин має довжину більше шести метрів і важить 2,6 тонни, на прискорення до 100 км/год йому потрібно 15 секунд, а максималка становить 175 км/год. Споживання пального – 14-29 літрів на 100 км.

Фото: документи, що підтверджують достовірність інформації про першого власника автомобіля / Drive2

Пробіг “Чайки” Брежнєва становить 72 500 км. Автомобіль знаходиться в Німеччині. Продавець розраховує отримати за нього 120 тисяч євро.

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