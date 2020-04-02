Таємничий автофанат за 32 роки заповнив дорогими і рідкісними машинами три приміщення, двері яких завжди були зачинені для сторонніх. А тепер надумав продати геть усе!

Відеоролик присвячений одній машині з колекції – раритетному спорткару Bizzarrini P538, який оцінюється приблизно у мільйон доларів. Автори відео обіцяють розповісти й про інші цікаві машини з таємної колекції.

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Компанія AMMO NYC спеціалізується на детейлінгу, тобто повертає втрачений лиск старим і новим автомобілям, за допомогою спеціальної хімії та косметики. Спеціалістів запросили підготувати кілька раритетних машин до фотосесії і подальшого продажу на аукціоні. Коли специ прибули до гаража, де їм належало працювати, були, м’яко кажучи, шоковані.

“З кінця 1970-х років колекціонер зібрав більше 300 автомобілів. Більшість із них ніколи не покидало сховища і навіть своїх місць у ньому. Машини ніхто не бачив більше 30 років. До цього дня”, – повідомляється на початку відео.



Сховище займає три будівлі. Та навіть їх для зберігання автомобілів було замало, тож багато машин розміщені на підйомниках в кілька ярусів. Поруч з машинами зберігаються шини та різноманітні запчастини до них. Буквально кожен сантиметр простору використано для розміщення зібрання. І все одно у приміщеннях вкрай тісно. Хлопці з AMMO NYC бідкаються, що в таких умовах працювати їм ще не доводилось. І, водночас, радіють, що випав шанс повернути втрачену красу настільки рідкісному автмообілю, як Bizzarrini P538. Точно невідомо, скільки таких машин зібрала італійська мануфактура, але вважається, що у світі їх не більше 6 екземплярів. Цікаво, що в зібранні таємничого колекціонера таких машин дві(!), з серійним номером 003 та 004.

Фото: Bizzarrini P538 з серійним номером 001 / RM Sotheby’s

Власник не побажав розкрити інкогніто чи місце зберігання колекції, однак майже всі автомобілі прямують на аукціон і якщо ви примітили якийсь із них у цьому відео та хочете дізнатись про нього більше або й купити – в анотації до відео можна знайти контакти куратора колекції.

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