Таинственный автофанат за 32 года заполнил дорогими и редкими машинами три помещения, двери которых всегда были закрыты для посторонних. А теперь решил продать все!

Видеоролик посвящен одной машине из коллекции – раритетному спорткару Bizzarrini P538, который оценивается примерно в миллион долларов. Авторы видео обещают рассказать и о других интересных машинах из тайной коллекции.

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Компания AMMO NYC специализируется на детейлинге, то есть возвращает утраченный лоск старым и новым автомобилям с помощью специальной химии и косметики. Специалистов пригласили подготовить несколько раритетных машин в фотосессии и последующей продаже на аукционе. Когда специалисты прибыли в гараж, где им предстояло работать, были, мягко говоря, в шоке.

"С конца 1970-х годов коллекционер собрал более 300 автомобилей. Большинство из них никогда не покидало хранилища и даже своих мест в нем. Машины никто не видел более 30 лет. По сей день”, – сообщается в начале видео.

Хранилище занимает три здания. Но даже их для хранения автомобилей было мало, поэтому много машин размещены на подъемниках в несколько ярусов. Рядом с машинами хранятся шины и различные запчасти. Буквально каждый сантиметр пространства использован для размещения собрания. И все равно в помещениях крайне тесно. Ребята из AMMO NYC жалуются, что в таких условиях работать им еще не приходилось. И одновременно радуются, что выпал шанс вернуть утраченную красоту столь редкому автомобилю, как Bizzarrini P538. Точно неизвестно, сколько таких машин собрала итальянский мануфактура, но считается, что в мире их не более 6 экземпляров. Интересно, что в собрании таинственного коллекционера таких машин две(!), с серийным номером 003 и 004.

Фото: Bizzarrini P538 с серийным номером 001 / RM Sotheby’s

Владелец не пожелал раскрыть инкогнито или место хранения коллекции, однако почти все автомобили направляются на аукцион и если вы заметили какой-то из них в этом видео и хотите узнать о нем больше или купить – в аннотации к видео можно найти контакты куратора коллекции.

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