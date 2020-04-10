Олдтаймер ГАЗ-14 не только служил партийной элите СССР, но еще и обладает уникальным серийным номером 000001.

Официальные документы подтверждают, что первым владельцем этого ГАЗ-14 “Чайка” был генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Смотрите также: Рестомод для диктатора: Mercedes-Benz 600 Pullman 1975 года с начинкой от Maybach 62

“Чайку” с номером кузова 000001 подарили Леониду Брежневу на 70-летие. Правда, первому секретарю партии больше нравились американские лимузины и машины завода имени Лихачева. Поэтому свой подарок Леонид Ильич передал в партийный гараж ЦК КПСС, откуда машину переправили в город Ярославль.

Фото: уникальный лимузин ГАЗ-14, принадлежавший Брежневу / Drive2

Брежневская “Чайка” неоднократно меняла владельцев и место приписки. Нынешний владелец приобрел автомобиль в 2011 году. У лимузина необычный темно-вишневый цвет кузова, тогда как остальные 1 114 машин, собранных вручную в Горьком, были черного цвета. Также примечательно, что салон машины отделан не кожей, как другие похожие авто, а бежевым велюром. Оснащение включает кондиционер, электростеклоподъемники и магнитолу.

Под капотом ГАЗ-14 “Чайка” установлен 5,5-литровый V8 с отдачей в 220 л.с. Он подключен к 3-ступенчатой АКПП. Лимузин имеет длину более шести метров и весит 2,6 тонны, на ускорение до 100 км/ч ему требуется 15 секунд, а максималка составляет 175 км/час. Потребление топлива – 14-29 литров на 100 км.

Фото: документы, подтверждающие достоверность информации о первом владельце автомобиля / Drive2

Пробег “Чайки” Брежнева составляет 72 500 км. Автомобиль находится в Германии. Продавец рассчитывает получить за него 120 тысяч евро.

Также интересно: Владелец грандиозной автомобильной коллекции впервые за три десятилетия решил сдуть с машин пыль (видео)