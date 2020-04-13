Виставив параметр "реалістичність" на максимум.

Ентузіаст зі штату Юта зібрав у своєму підвалі один з найкрутіших гоночних симуляторів.

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Для свого незвичайного проекту Брент Чейні придбав хетчбек Mini Cooper S 2005 року випуску з неробочим мотором. Цікаво, що машину він придбав за тисячу доларів, які потім зміг повернути, продавши цілком “живу” коробку передач та деталі підвіски. Для проекту йому був потрібен тільки кузов хетчбека. Темні віконні стійки та контрастний дах дозволяли успішно замаскувати зварні шви від конверсії.

Фото: саморобний гоночний симулятор в реальному автомобілі / Autoblog

Щоб занести Mini в підвал, Бренту довелося роізбари його та ще й розрізати на кілька шматків, а вже в підвалі знову зібрати усе докупи і створити щось схоже на оригінальний Cooper S. Всередині цього “постаменту” розміщений потужний комп’ютер з восьмиядерним процесором, комплект ігрових органів управління – кермо та педалі з “коробкою передач” і аудіосистема з об’ємним звучанням. А замість лобового скла розміщений 49-дюймовий монітор.



Увесь проект обійшовся Бренту в 6,5 тисяч доларів, а на його реалізацію знадобилось два місяці.

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