Сучасні гоночні симулятори мають надзвичайну реалістичність і навіть використовуються професійними автогонщиками для тренувань.

Симулятор SimXperience Stage 5 VR Motion Simulator був створений разом з колишніми гонщиками, щоб забезпечити максимальну реалістичність.

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Повноцінний гоночний тренажер, типу SimXperience, дозволяє відчути себе за кермом боліда Формула 1, NASCAR чи машини з серії GT. Хоча зовсім не обов’язково використовувати його, як тренажер, можна й просто погратись у NFS, Dirt або iRacing.



Симулятор підтримує роботу з гарнітурою VR Oculus Rift, що входить до складу набору. Також комплект Stage 5 включає високопродуктивний комп’ютер, рульову систему прямого приводу AccuForce, високопродуктивну педальну систему з гідравлічним гальмом, три 55-дюймових екрани Samsung і спеціальну навчальну програму для гонщика. Крісло SimXperience GS-5 GForce пропонується окремо за доплату у $2849. Загальна ж вартість симулятора SimXperience становить 26 тисяч доларів.

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