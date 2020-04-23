Тойота рекламирует это видео с парой дрифткаров, кружащих вокруг гигантских гамбургеров.

На канале TOYOTA GAZOO Racing появился рекламный ролик о старте продаж в японских заведениях сети McDonald’s детских наборов еды с новой игрушкой.

Также интересно: Koenigsegg показал совершенно безумный концепт от своего нового дизайнера

Supra родом из японской линейки игрушечных автомобилей Tomica. К сожалению для коллекционеров, новый спорткар Toyota нельзя будет купить отдельно, но у Tomica есть очень похожая моделька в масштабе 1:60, которую можно заказать в Японии всего за 427 иен (107 грн).

Что же до полноразмерной Supra пятого поколения, то с момента своего появления в январе 2019 года, она уже успела обновиться. Так, японский спорткар дебютировал на рынке с 3-литровым мотором от BMW Z4 (340 л. с. и 500 Нм). А в этом году Toyota предложила версию с двухлитровым четырехцилиндровым турбомотором, который производит 255 лошадиных сил и 400 ньютон-метров крутящего момента. Кроме того, трехлитровому мотору провели модернизацию, которая увеличила его отдачу до 382 сил и 499 ньютон-метров.

В Украине модель не представлена в официальной дилерской сети, а в Европе (Германия) стоит от 48 900 евро. Однако у немецкого “двойника” японского спорткара, есть гривневый ценник – родстер BMW Z4 sDrive20i с двухлитровым мотором стоит от 1 211 833 гривен. Трехлитровая версия оценивается минимум в 1 782 140 гривен.

Смотрите также: Чудак на Smart убегает от полиции