Новичок предлагает немного больше, чем Yaris хэтчбек, во всем.
Компания Toyota пообещала добавить новый компактный кроссовер Yaris Cross в список предложений со следующего года. Цены пока не названы, но он будет стоить дешевле Toyota CH-R.
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Yaris Cross построен на основе четвертого поколения хэтчбека Yaris, делит с ним платформу TNGA GA-B и основные агрегаты. Японская марка представила свою новинку пока только с одним вариантом силовой установки – гибридным. Он сочетает 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор, литий-ионный аккумулятор, электромотор E-Four и вариатор Direct Shift-CVT с приводом на обе оси, а отдачу имеет в 116 л.с.
|
Габариты (мм)
|
Yaris Cross
|
Длина
|
4.180
|
Ширина
|
1.765
|
Высота
|
1.560
|
Колесная база
|
2.560
Интерьер Yaris Cross достаточно близкий к "первоисточнику", но для кроссовера изменили расположение приборов, оформление центральной консоли и дверных вставок. Кроме того, в отличие от хэтчбека, в Cross спинки задних кресел складываются тремя отдельными секциями.
Фото: Toyota Yaris Cross 2021 / Toyota
Toyota Yaris Cross будут выпускать во Франции – на том же заводе, где собирают хэтчбек Yaris. В течение первого года японский производитель планирует продать в Европе 150 тысяч таких кроссоверов. Новинка ожидается и в Украине.
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