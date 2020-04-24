Новичок предлагает немного больше, чем Yaris хэтчбек, во всем.

Компания Toyota пообещала добавить новый компактный кроссовер Yaris Cross в список предложений со следующего года. Цены пока не названы, но он будет стоить дешевле Toyota CH-R.

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Yaris Cross построен на основе четвертого поколения хэтчбека Yaris, делит с ним платформу TNGA GA-B и основные агрегаты. Японская марка представила свою новинку пока только с одним вариантом силовой установки – гибридным. Он сочетает 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор, литий-ионный аккумулятор, электромотор E-Four и вариатор Direct Shift-CVT с приводом на обе оси, а отдачу имеет в 116 л.с.

Габариты (мм) Yaris Cross Длина 4.180 Ширина 1.765 Высота 1.560 Колесная база 2.560

Интерьер Yaris Cross достаточно близкий к "первоисточнику", но для кроссовера изменили расположение приборов, оформление центральной консоли и дверных вставок. Кроме того, в отличие от хэтчбека, в Cross спинки задних кресел складываются тремя отдельными секциями.

Фото: Toyota Yaris Cross 2021 / Toyota

Toyota Yaris Cross будут выпускать во Франции – на том же заводе, где собирают хэтчбек Yaris. В течение первого года японский производитель планирует продать в Европе 150 тысяч таких кроссоверов. Новинка ожидается и в Украине.

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