Британская марка выделила обоим кроссоверам трехцилиндровые моторы с электрической надстройкой. С пустым бензобаком они могут проехать 66 километров.

Две популярные модели, которые производитель называет бестселлерами, получили новые версии: Range Rover Evoque P300e PHEV и Land Rover Discovery Sport P300e PHEV уже доступны для заказа.

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Фото: Range Rover Evoque P300e PHEV 2020 / Land Rover

Гибридные версии кроссоверов оснащаются трехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра, что служит основой для гибридной системы. Его мощность составляет 197 л.с., а вместе с ним работает электромотор на 107 л.с., питающийся от литий-ионного аккумулятора, установленного на задней оси. Общая производительность силовой установки составляет 305 л.с. и 540 Нм.

Фото: Land Rover Discovery Sport P300e PHEV 2020 / Land Rover

Потребление горючего в Discovery Sport P300e PHEV в смешанном цикле – всего 1,6 литра на 100 километров, а легкий Evoque тратит еще меньше – 1,4 литра. На чистой электроэнергии кроссоверы способны проехать значительное расстояние, которого вполне достаточно для повседневных перемещений: Evoque может преодолевать до 66 км, а Discovery Sport P300e – до 62 км, по циклу измерения WLTP. При этом без использования ДВС оба кроссовера могут развивать скорость в 155 км/час.

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