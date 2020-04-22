Он станет полностью электрическим.

Более современный на вид, технологичный и электрифицированный компакт немецкий производитель планирует вывести на рынок в начале следующего года.

Opel планирует начать продажи второго поколения Mokka с электрической версии, а машины с ДВС добавить в линейку позже.

Смотрите также: Audi вывела в свет новый седан A3

Пока что Opel углубляется в подробности, поэтому о характеристиках нового кроссовера можно только догадываться. Сейчас единственным электрокаром в линейке марки является хэтчбек Corsa-e, он оснащается аккумулятором на 50 кВт / ч, который обеспечивает 330 километров автономного пробега, и электромотором с отдачей в 136 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Не исключено, что эти же агрегаты используют и в новом кроссовере.

Производитель обещает Mokka передовую электронику и “полностью цифровое” внутреннее пространство. На кроссовер возлагаются большие надежды, генеральный директор Opel Майкл Лохшеллер заявил, что новый Mokka “показывает лучшее, что есть в Opel сегодня и в будущем изменит восприятие нашей марки”.

Также интересно: Фирма из Нью-Джерси показала электрический внедорожник с запасом хода в 1125 км