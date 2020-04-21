И силовой установкой на полторы тысячи сил.

Новинка с незаурядными характеристиками носит название Triton Model H. И уже сейчас доступна для предварительного заказа.

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Triton Solar – частная компания из Нью-Джерси, которая предлагает комплексные решения в сфере генерации, хранения и распределения энергии, сосредоточивая внимание на солнечных панелях. Частью стратегии компании, основанной в 2012 году, является выпуск собственных электрокаров и компания уже анонсировала свою разработку.

Электрический внедорожник Triton Model H предложит восьмиместный салон с богатой отделкой, полностью электрическую силовую установку с четырьмя электромоторами и полным приводом, а самое главное – огромным запасом хода на одной зарядке.

Triton сообщает, что базовый Model H будет иметь мощность в 1 000 лошадиных сил, тогда как высокопроизводительная версия Performance будет иметь до 1 500 лошадиных сил на колесах. Никаких цифр крутящего момента не упоминалось, но производитель обещает внедорожнику способность ускоряться с места до 100 км/ч за 2,9 секунды. Впечатляющий показатель для машины, по размерам не уступающей Cadillac Escalade и Chevrolet Suburban.

В зависимости от версии, Triton Model H будет иметь под полом аккумулятор на 150-200 киловатт-часов, который должен обеспечить непрерывную работу электрической установки в течение 700 миль или 1 126 километров.

Фото: электрический внедорожник Triton Model H / Autoblog

Первоначальные версии внедорожника, как ни странно, не будут иметь солнечных панелей. Однако впоследствии до 90% поверхности крыши машины могут занять светочувствительные блоки, которые обеспечат питанием дополнительные системы автомобиля – кондиционер, освещение, мультимедийный центр и тому подобное. Кроме того, Triton Model H получит систему двустороннего энергопитания Pandora Box Triton Solar, с которой сможет отдавать энергию для питания дома владельца.

Triton Model H доступен для предварительного заказа уже сейчас. Базовая модель стоит от 140 000 долларов, а Model H Performance оценивается в 180 000, однако ранние заказчики получат ее по цене базовой. Обязательный депозит при предварительном заказе составляет 5 000 долларов и первые 100 клиентов получат электрокары в особом исполнении Founder's Edition.

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