І силовою установкою на півтори тисячі сил.

Новинка з неабиякими характеристиками носить назву Triton Model H. І вже зараз доступна для попереднього замовлення.

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Triton Solar – приватна компанія з Нью-Джерсі, що пропонує комплексні рішення у сфері генерації, зберігання та розподілу енергії, зосереджуючи увагу на сонячних панелях. Частиною стратегії компанії, заснованої у 2012 році, є випуск власних електрокарів і компанія вже анонсувала свою розробку.

Електричний позашляховик Triton Model H запропонує восьмимісний салон з багатим оздобленням, повністю електричну силову установку з чотирма електромоторами і повним приводом, а найголовніше – величезним запасом ходу на одній зарядці.

Triton повідомляє, що базовий Model H матиме потужність у 1000 кінських сил, тоді як високопродуктивна версія Performance матиме до 1500 кінських сил на колесах. Жодних цифр крутного моменту не згадувалося, але виробник обіцяє позашляховику здатність прискорюватись з місця до 100 км/год за 2,9 секунди. Вражаючий показник для машини, що за розмірами не поступається Cadillac Escalade та Chevrolet Suburban.

Залежно від версії, Triton Model H матиме під підлогою акумулятор на 150-200 кіловат-годин, котрий повинен забезпечити безперервну роботу електричної установки протягом 700 миль або 1126 кілометрів.

Фото: електричний позашляховик Triton Model H / Autoblog

Початкові версії позашляховика, як не дивно, не матимуть сонячних панелей. Однак згодом до 90% поверхні даху машини можуть зайняти світлочутливі блоки, які забезпечать живленням додаткові системи автомобіля – кондиціонер, освітлення, мультимедійний центр тощо. Крім того, Triton Model H отримає систему двостороннього енергоживлення Pandora Box Triton Solar, з якою зможе віддавати енергію для живлення будинку власника.

Triton Model H доступний для попереднього замовлення вже зараз. Базова модель коштує від 140 000 доларів, а Model H Performance оцінюється у 180 000, однак ранні замовники отримають її за ціною базової. Обов’язковий депозит при попередньому замовленні складає 5000 доларів і перші 100 клієнтів отримають електрокари в особливому виконанні Founder's Edition.

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