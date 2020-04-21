В начале марта немецкая марка представила новую A3 в форме хэтчбека, а теперь пришла очередь и для седана.

Седан Audi A3 оказался идентичным A3 Sportback только наполовину, примерно до средних стоек кузова. Седан имеет собственный дизайн корма, оптимизированную аэродинамику и гибридную силовую установку.

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Обновление несколько увеличило габариты Audi A3 Sedan – автомобиль на 4 см длиннее модели актуального поколения. При этом расстояние между осями не изменилось. В ширину новый седан прибавил 2 см, в высоту – один. При этом в Audi уверяют, что над головами передних пассажиров прибавилось сразу 2 сантиметра пространства, поскольку кресла теперь устанавливаются чуть ниже, чем раньше.

Интерьер седана полностью идентичен Audi A3 Sportback. Базовое оснащение модели включает 10,1-дюймовый монитор мультимедийной системы и 10,25-дюймовую цифровую панель приборов, опционально доступна приборная панель с диагональю 12,3 дюймов, возможностью выбора схемы отображения данных и проекционным дисплеем. Мультимедийный комплекс обеспечивает доступ к множеству онлайн-сервисам, подключение к интернету через Wi-Fi, взаимодействие со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto, имеет голосовой помощник Alexa от Amazon и многое другое. Комплекс электронных помощников в новом седане приравнивается к системе автопилота 2-го уровня автономности.

Фото: обновленный седан Audi A3 2020 / Audi

Новый седан Audi A3 сначала предложат в одной из трех конфигураций: 35 TDI S-Tronic, 35 TFSI и 35 TFSI S-Tronic. Бензиновые моторы – полуторалитровые, дизель – двухлитровый, все имеют производительность в 150 л.с., но отличаются крутящим моментом. Версия 35 TFSI S-Tronic предусматривает 48-вольтовый стартер-генератор, который обеспечивает до 50 дополнительных ньютонметров.

Позже список моторных предложений для Audi A3 расширят 116-сильной версией двухлитрового дизеля, литровым трехцилиндровым мотором на 110 сил. Напоследок немецкий производитель приберег самое вкусное: горячие S3 и RS 3, отдача моторов которых будет около 310 и 400 лошадиных сил.

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