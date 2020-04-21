Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) удостоил шесть современных моделей японской марки наивысшей оценки.

Шесть из восьми моделей Mazda, представленных на рынке США, получили рейтинг Top Safety Pick+ от IIHS. Пока это лучший результат среди всех марок, представленных в Северной Америке.

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Система тестирования IIHS близка к комплексу проверок Euro NCAP и ее цель оценка безопасности и отдельных ходовых качеств новых автомобилей, представленных на рынке. Проводятся фронтальный краш-тест с малой и частичной зоной перекрытия со стороны водителя и пассажира, боковой краш-тест, оценка прочности крыши и подголовников, оценка эффективности удерживающих устройств в испытании, симулирующий реальное столкновение, а также проверяется эффективность головного освещения и работа электронных систем предотвращения столкновений.

От начала 2020 года эксперты некоммерческой организации успели проверить несколько десятков новых машин различных марок, а лучшую результативность показали автомобили Mazda. Рейтинг Top Safety Pick + заслужили седан и хэтчбек Mazda3, седан Mazda6, кроссоверы Mazda CX-9, Mazda CX-5 и Mazda CX-3. Кроме того, кроссовер Mazda CX-30 с опционным главным освещением получил рейтинг Top Safety Pick. Автомобили Mazda показали отличные результаты не только в краш-тестах, но и при оценке превентивной безопасности, благодаря наличию в стандартной комплектации адаптивного головного освещения и системы экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов.

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