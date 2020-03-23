Журналисты попытались проверить, действительно ли батареи электромобилей теряют до 30% запаса энергии на сильном морозе.

Как известно, электрические транспортные средства страдают от снижения производительности в холодную погоду, однако некоторые батарейные автомобили держатся лучше других. Норвежская автомобильная федерация проверила популярные электрокары на рынке страны на запас хода при морозе. А также время их зарядки.

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Норвегия – это крупнейший в мире рынок электрических и гибридных автомобилей. В этой европейской стране доступны практически все ныне существующие модели электрокаров. Сразу приведем главную цифру: в среднем электромобили потеряли 18,5% своего официально заявленного запаса хода, что определяется европейским циклом WLTP. Также электромобили медленнее заряжаются при холодных температурах. Кроме того, когда заряд в батарее приближается к критическому уровню, электромобили не просто выключаются, а передают водителю ряд предупреждений, при этом комфорт вождения и скорость поддерживаются до последних километров.

Наименьшие потери энергоемкости показал Hyundai Kona – на морозе он потерял лишь 9% от заявленного пробега или прошел 405 километров с 449. Американский седан Tesla Model 3 не дотянул до него всего 1 километр, однако в процентном отношении существенно проиграл корейской модели, потеряв до 28% от паспортного запаса хода.

Среди чемпионов по минимизации потерь также оказались Audi E-Tron 50 Quattro (минус 13%), 55 Quattro (минус 14%), Hyundai Ioniq (на 10% ниже), и Volkswagen e-Golf (на 11% ниже).

Фото: сравнение паспортных показателей запаса хода (серым) и реального пробега на морозе (зеленым) / Autoblog

Наибольший паспортный показатель дальнобойности имеет Tesla Model S – 610 километров, однако на морозе электрокар потерял 23% своего диапазона. Впрочем, исследователи отмечают, что в конце теста этой модели пришлось работать в более тяжелых условиях, чем остальным машинам, поскольку начался снегопад.

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Какой электрокар оказался худшим по результатам проверки? Им стал немецкий хэтчбек Opel Ampera-e, также известный под именем Chevrolet Bolt, который показал пробег в 297 километров, что на 30% ниже заявленного.

Тестовый маршрут был проложен через городские дороги, шоссе и дороги второстепенного значения на скоростях 60-110 км/ч. Водителям не было разрешено предварительно разогревать ни кабины, ни аккумулятор, но климат-контроль был установлен на обогрев на 21О С. Температура воздуха колебалась от +2 до -6 градусов по Цельсию.

Исследователи также проверили время восстановления заряда батарей – от 10% до 80%. И снова Opel Ampera-e оказался среди аутсайдеров, вместе с Renault Zoe. Первый обещает пробег в 150 км за 30 минут зарядки, а на самом деле добавил лишь 79 км. В противоположность ему, Audi E-Tron 55 quattro заряжался до 80% всего за 27 минут и держал стойкую кривую зарядки.

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