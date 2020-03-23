Журналісти спробували перевірити, чи справді батареї електромобілів втрачають до 30% запасу енергії на сильному морозі.

Як відомо, електричні транспортні засоби страждають від зниження продуктивності в холодну погоду, однак деякі батарейні автомобілі тримаються краще за інших. Норвезька автомобільна федерація перевірила найпопулярніші електрокари на ринку країни на запас ходу під час морозу. А також час їх зарядки.

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Норвегія – це найбільший у світі ринок електричних та гібридних автомобілів. У цій європейській країні доступні практично усі нині існуючі моделі електрокарів. Одразу наведемо головну цифру: в середньому електромобілі втратили 18,5% свого офіційно заявленого запасу ходу, що визначається європейським циклом WLTP. Також електромобілі повільніше заряджаються при холодних температурах. Крім того, коли заряд в батареї налижається до критичного рівня, електромобілі не просто вимикаються, а передають водію ряд попереджень, при цьому комфорт водіння та швидкість підтримуються до останніх кілометрів.

Найменші втрати енергоємності показав Hyundai Kona – на морозі він втратив лише 9% від заявленого пробігу або 405 кілометрів з 449. Американський седан Tesla Model 3 не дотягнув до нього лише 1 кілометр, однак у процентному відношенні суттєво програв корейській моделі, втративши аж 28% від паспортного запасу ходу.

Серед чемпіонів за мінімізацією втрат також опинились Audi E-Tron 50 Quattro (мінус 13%), 55 Quattro (мінус 14%), Hyundai Ioniq (на 10% нижче), та Volkswagen e-Golf (на 11% нижче).

Фото: порівняння паспортних показників запасу ходу (сірим) та реального пробігу на морозі (зеленим) / Autoblog

Найбільший паспортний показник далекобійності має Tesla Model S – 610 кілометрів, однак на морозі електрокар втратив 23% свого діапазону. Втім, дослідники відмічають, що наприкінці тесту цій моделі довелось працювати у важчих умовах, ніж решті машин, оскільки почався снігопад.

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Який електрокар виявився найгіршим за результатами перевірки? Ним став німецький хетчбек Opel Ampera-e, також відомий під іменем Chevrolet Bolt, котрий показав пробіг у 297 кілометрів, що на 30% нижче заявленого.

Тестовий маршрут був прокладений через міські дороги, шосе та дороги другорядного значення на швидкостях 60-110 км/год. Водіям не було дозволено попередньо розігрівати ні кабіни, ні акумулятор, але клімат-контроль був встановлений на обігрів на 21О С. Температура повітря коливалась від +2 до – 6 градусів за Цельсієм.



Дослідники також перевірили час відновлення заряду батарей – від 10% до 80%. І знову Opel Ampera-e опинився серед аутсайдерів, разом з Renault Zoe. Перший обіцяє пробіг у 150 км за 30 хвилин зарядки, а насправді додав лише 79 км. На противагу йому, Audi E-Tron 55 quattro заряджався до 80% всього за 27 хвилин і тримав стійку криву зарядки.

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