Натомість продаж гібридів залишився на попередньому рівні.

Свіжа інфографіка від консалтингової компанії IRS Group демонструє найсвіжіші тенденції ринку електромобілів та гібридів в Україні. Зокрема, у лютому 2020 році в Україні зареєстровано 1438 “зелених авто”, серед яких 658 електромоблів та

780 з гібридною силовою установкою. Цікаво, що “чистих” електричок зареєстровано більше, ніж у січні, гібридів та сама кількість, комендує директор IRS Group Іван Любарський. - Однак не треба забувати, що у лютому менше днів, це означає ще більш вагомий фактичний приріст”.

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Ще одна цікава тенденція – ріст частки ринку американських електромобілів марки Tesla. Зокрема, після незмінного лідеру Nissan Leaf друге і третє місце в моделях електромобілів тепер займають саме Tesla, загалом кожний п’ятий зареєстрований у лютому чистий електрокар був цього бренду.

Регіональна тенденція – першість в реєстрації “зелених” авто традиційно тримають Київ та Одеса, але Львівщина в цьому році вже вдруге поспіль випереджає Харківщину.

Нагадаємо, що Geely планує виробляти електроомобілі в Білорусі.