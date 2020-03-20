Зато продажа гибридов осталась на прежнем уровне.

Свежая инфографика от консалтинговой компании IRS Group демонстрирует самые свежие тенденции рынка электромобилей и гибридов в Украине. В частности, в феврале 2020 года в Украине зарегистрировано 1438 “зеленых авто", среди которых 658 электромобилей и

780 с гибридной силовой установкой. Интересно, что "чистых" электричек зарегистрировано больше, чем в январе, гибридов и само количество, – комментирует директор IRS Group Иван Любарский. – Однако не надо забывать, что в феврале меньше дней, это означает еще более весомый фактический прирост".

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Еще одна интересная тенденция – рост доли рынка американских электромобилей марки Tesla. В частности, после неизменного лидера Nissan Leaf второе и третье место в моделях электромобилей теперь занимают именно Tesla, в общем каждый пятый зарегистрированный в феврале чистый электрокар был этого бренда.

Региональная тенденция – первенство в регистрации "зеленых" авто традиционно держат Киев и Одесса, но Львовщина в этом году уже второй раз подряд опережает Харьковщину.

Напомним, что Geely планирует производить електроомобили в Беларуси.