КНР является крупнейшим в мире производителем медицинских масок, но сейчас объема продукции не хватает даже для нужд населения страны.

Китайская компания BYD временно переквалифицировалась на производителя медицинских масок, защитных костюмов и дезинфицирующих средств для рук.

Корпорация BYD Co имеет разветвленный бизнес и занимается выпуском широкого спектра товаров от аккумуляторов и смартфонов до электромобилей и общественного транспорта. Сейчас компания сосредоточилась на изготовлении средств защиты и новое направление деятельности оказалось чрезвычайно успешным. Настолько, что BYD теперь претендует на звание крупнейшего в мире производителя масок для лица.

Фото: электрокар BYD Denza X / BYD

Bloomberg сообщает, что BYD не приводит конкретных данных о типе масок или объемы производства конкурентов, поэтому заявления про лидирующие позиции кажутся голословными. В то же время, компания сообщает про производство 5 миллионов масок и 300 000 бутылок дезинфицирующего средства для рук. Кроме того, ежедневно фирма выпускает по пять-десять новых машин для изготовления масок.

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