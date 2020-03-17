КНР є найбільшим у світі виробником медичних масок, але зараз обсягу продукції не вистачає навіть для потреб населення країни.

Китайська компанія BYD тимчасово перекваліфікувалась на виробника медичних масок, захисних костюмів та дезінфікуючих засобів для рук.

Корпорація BYD Co має розгалужений бізнес і займається випуском широкого спектру товарів від акумуляторів та смартфонів до електромобілів та громадського транспорту. Зараз компанія зосередилась на виготовленні засобів захисту і новий напрямок діяльності виявився надзвичайно успішним. Настільки, що BYD тепер претендує на звання найбільшого у світі виробника масок для обличчя.

Фото: електрокар BYD Denza X / BYD

Bloomberg повідомляє, що BYD не наводить конкретних данних про тип масок чи обсяги виробництва конкурентів, тож заяви про лідируючі позиції видаються голослівними. В той же час, компанія повідомляє про виробництво 5 мільйонів масок і 300 000 пляшок дезінфікуючого засобу для рук. Крім того, щодня фірма випускає по п'ять-десять нових машин для виготовлення масок.

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