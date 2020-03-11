Geely уже привезла в Беларусь свой первый электрокар Geely Geometry A первая партия автомобилей предназначена для тестирования и изучения спроса на модель.

Предприятие “БелДжи”, которое занимается выпуском автомобилей китайской марки для внутреннего рынка и для СНГ, завезло в Беларусь четыре экземпляра китайского электрокара Geely Geometry A. Как сообщает auto.tut.by они послужат для испытаний и изучения спроса. Цены пока не объявлены.

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Напомним, что Geely Geometry A – это седан, который имеет длину 4 736 мм и колесную базу 2 700 мм. Электромотор седана развивает 163 л.с., а до “сотни” автомобиль разгоняется за 8,8 секунды. Питает силовую установку литий-ионная батарея в двух вариантах емкости. Версия на 51,9 кВт / ч способна дать запас хода 410 км, а батарея на 61,9 кВт / ч позволяет проехать 500 км. Заявленный средний расход энергии – 13,5 кВт / ч на 100 км. При этом на заводе уже сейчас выяснили, что при температурах, близких к нулевой, батареи не достигают заявленных характеристик. Проще говоря, запас хода в условиях холодных зим будет гораздо ниже заявленного.

Geely Geometry A оснащен большим перечнем электронных помощников водителю, включая удержание в полосе движения, автоматический парковщик, мониторинг движущихся предметов вокруг автомобиля.

На фирменной зарядной станции автомобиль заряжается с 30% до 80% за 30 минут. Еще до старта официальных продаж в мире было собрано 27 тыс. заказов на Geometry A. В Китае цены на седан начинаются с 22 300 долларов.

“У нас пока о цене говорить рано. Надо увидеть себестоимость, рыночную среду, условия. Вот три фактора, которые влияют на формирование цены. Что касается этого автомобиля, то мы заплатили пошлину, НДС, утильсбор и оплатили сертификацию. Все это сильно повлияло на конечную цену. Мы должны принять комплекс мер, чтобы снизить себестоимость и создать конкурентную среду”, – считает Геннадий Свидерский, глава “БелДжи”.

Кроме новости о электромобиле на пресс-конференции Геннадий Свидерский заявил, что было принято решение о начале производства Geely Coolray по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов.

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Разработчикам при помощи необычного силуэта модели и уникальной формы решетки радиатора удалось снизить лобовое сопротивление до коэффициента 0,2375. Напомним, что за производительность Geely Geometry А отвечает электрический силовой блок мощностью 163 л.с. Ограничитель скорости установлен на отметке 150 км / ч.