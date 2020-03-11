Geely вже привезла в Білорусь свій перший електрокар Geely Geometry A. Перша партія автомобілів призначена для тестування і вивчення попиту на модель.

Підприємство «БелДжі», яке займається випуском автомобілів китайської марки для внутрішнього ринку і для СНД, завезло в Білорусь чотири примірники китайського електрокара Geely Geometry A. Як повідомляє auto.tut.by, вони ввезені для випробувань і вивчення попиту. Ціни поки не оголошені.

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Нагадаємо, що Geely Geometry A - це седан має довжину 4 736 мм і колісну базу 2 700 мм. Електромотор седана розвиває 163 л. с., а до «сотні» автомобіль розганяється за 8,8 секунди. Живить силову установку літій-іонна батарея в двох варіантах ємності. Версія на 51,9 кВт / год здатна дати запас ходу в 410 км, а батарея на 61,9 кВт / год дозволяє проїхати 500 км. Заявлений середня витрата енергії - 13,5 кВт / год на 100 км. При цьому на заводі вже зараз з'ясували, що при температурах, близьких до нульової, батареї не досягають заявлених характеристик. Простіше кажучи, запас ходу в умовах холодних зим буде набагато нижче заявленого.

Geely Geometry A оснащений великим переліком електронних помічників водієві, включаючи утримання в смузі руху, автоматичний паркувальник, моніторинг рухомих предметів навколо автомобіля.

На фірмовій зарядної станції автомобіль заряджається з 30 до 80% за 30 хвилин. Ще до старту офіційних продажів в світі було зібрано 27 тис. Замовлень на Geometry A. В Китаї ціни на седан починаються з 22 300 доларів.

«У нас поки про ціну говорити рано. Треба побачити собівартість, ринкове середовище, умови. Ось три фактори, які впливають на формування ціни. Що стосується цього автомобіля, то ми заплатили мито, ПДВ, утільсбір й оплатили сертифікацію. Все це сильно вплинуло на кінцеву ціну. Ми повинні прийняти комплекс заходів, щоб знизити собівартість і створити конкурентне середовище», - вважає Геннадій Свідерський, глава «БелДжі».

Крім новини про електромобіль, на прес-конференції Геннадій Свідерський заявив, що було прийнято рішення про початок виробництва Geely Coolray по повному циклу, зі зварюванням і фарбуванням кузовів.

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Розробникам за допомогою незвичайного силуету моделі і унікальної форми решітки радіатора вдалося знизити лобовий опір до коефіцієнта 0,2375. Нагадаємо, що за продуктивність Geely Geometry А відповідає електричний силовий блок потужністю 163 к.с. Обмежувач швидкості встановлений на позначці 150 км / ч.