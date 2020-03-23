Перед стартом продажів чеська марка опублікувала серію свіжих фото універсала Octavia Combi четвертої генерації, а також розкрила подробиці про оснащення моделі.

В інтер’єрі відокремлено стоїть дисплей мультимедійної системи з діагоналлю екрана 8,25-10 дюйми. Опціонально стала доступна цифрова 10,25-дюймова панель приладів. Також новинка отримала багатофункціональне кермо з двома спицями, невеличкий перемикач передач і систему підсвічування.

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Гамма двигунів у моделі досить різноманітна. До неї входять бензинові і дизельні силові агрегати, мотори на природному газі, два варіанти "м’яких" гібридів і один Plug-in. Бензинові двигуни мають об’єм 1,0, 1,5 та 2 л потужністю 110, 150, 190 к.с. відповідно. Дизельні варіанти представлені трьома дволітровими моторами зі 116-200 "кіньми" і одним півторалітровим газовим варіантом з віддачею 130 к.с.

"М’які" гібриди отримали 1,0 і 1,5-літрові силові установки TSI Evo потужністю 110 і 150 к.с., а підключаємий гібрид функціонує на базі мотора TSI iV на 1,4 л. і видає 204 к.с. разом з електромотором і батареєю на 13 кВт*год. Перераховані агрегати працюють в парі з 6МКП або 7РКП. Запас ходу автомобіля на електротязі складає 60 км.

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