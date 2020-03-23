Перед стартом продаж чешская марка опубликовала порцию свежих снимков универсала Octavia Combi четвертого поколения, а также раскрыла подробности об оснащении модели.

В интерьере дисплей мультимедийной системы с диагональю экрана 8,25-10 дюйма разместился на новой передней панели. Опционально стала доступна цифровая 10,25-дюймовая панель приборов. Также новинка получила многофункциональное рулевое колесо с двумя спицами, очень маленький переключатель передач и систему подсветки.

Читайте также: В Украине стартовала распродажа Škoda Octavia из-за появления нового поколения

Гамма двигателей у модели достаточно разнообразна. В нее входят бензиновые и дизельные силовые агрегаты, двигатели на природном газе, два варианта "мягких" гибридов и один подключаемый. Бензиновые двигатели имеют объем 1, 1,5 и 2 л и мощность 110, 150, 190 л.с. соответственно. Дизельные варианты представлены тремя двухлитровыми моторами с 116-200 "лошадьми" и одним полуторалитровым газовым вариантом с отдачей 130 л.с.

"Мягкие" гибриды получили 1 и 1,5-литровые силовые установки TSI Evo мощностью 110 и 150 л.с., а подключаемый гибрид функционирует на базе мотора TSI iV на 1,4 л. и выдает 204 л.с. вместе с электромотором и батареей на 13 кВт*ч. Перечисленные агрегаты работают в паре с 6МКПП или 7РКПП. Запас хода автомобиля на электротяге составляет 60 км.

Читайте также: Пользователей гиробордов и сигвеев могут приравнять к велосипедистам