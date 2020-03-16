Оценка Top Safety Pick от американской организации IIHS – это как пятерка по старой школьной системе, хотя могло быть и "5+".

До высшей оценки в системе Института страхования безопасности автомобильных дорог США (IIHS) новый компактный кроссовер Mazda CX-30 не дотянул лишь из-за несоответствующей современным стандартам работы светотехники.

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По шести основным категориям паркетник Mazda заслужил оценку "хорошо", а по самым важным пунктам работы электронных систем безопасности даже “безупречно” (Superior). При этом, качество светотехники эксперты оценили как “Плохо” (Poor). Таким образом, по сумме баллов, кроссовер получил рейтинг Top Safety Pick.

Среди всех новых автомобилей на рынке США в 2020 году рейтинг Top Safety Pick+ одержало меньше двух десятков машин. При этом организация планирует и дальше ужесточать стандарты и требования, особенно те, что касаются электронных систем безопасности – в первую очередь, системы предотвращения фронтальным аварий и безопасности пешеходов.

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