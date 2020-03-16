Оцінка Top Safety Pick від американської організації IIHS – це як п'ятірка за старою шкільною системою, хоча могло бути і "5+".

До найвищої оцінки в системі Інституту страхування безпеки автомобільних доріг США (IIHS) новий компактний кросовер Mazda CX-30 не дотягнув лиш через невідповідну сучасним стандартам роботу світлотехніки.

Також цікаво: Електричний Mini Cooper SE нарешті розкрив свої характеристики та ціни

За шістьма основними категоріями паркетник Mazda заслужив оцінку “Добре”, а за найважливішими пунктами роботи електронних систем безпеки навіть “Бездоганно” (Superior). При цьому, якість світлотехніки експерти оцінили, як “Погану” (Poor). Таким чином, за сумою балів, кросовер отримав рейтинг Top Safety Pick.



З-поміж усіх нових автомобілів на ринку США у 2020 році рейтинг Top Safety Pick+ здобуло менше двох десятків машин. При цьому організація планує й надалі посилювати стандарти та вимоги, особливо ті, що стосуються електронних систем безпеки – в першу чергу, системи запобігання фронтальним аваріям та безпеки пішоходів.

Також цікаво: Volkswagen ID3 коштуватиме дешевше за Golf