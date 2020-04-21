Страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) удостоїв шість сучасних моделей японської марки найвищої оцінки.

Шість із восьми моделей Mazda, представлених на ринку США, отримали рейтинг Top Safety Pick+ від IIHS. Наразі це кращий результат серед усіх марок, представлених у Північній Америці.

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Система тестування IIHS близька до комплексу перевірок Euro NCAP і має на меті оцінку безпеки та окремих ходових якостей нових автомобілів, представлених на ринку. Проводяться фронтальний краш-тест з малою і частковою зоною перекриття з боку водія і пасажира, бічний краш-тест, оцінка міцності даху і підголівників, оцінка ефективності утримуючих пристроїв в випробуванні, що симулює реальне зіткнення, а також перевіряється ефективність головного освітлення і робота електронних систем запобігання зіткнень.

Від початку 2020 року експерти некомерційної організації встигли перевірити кілька десятків нових машин різних марок, а найкращу результативність показали автомобілі Mazda. Рейтинг Top Safety Pick + заслужили седан і хетчбек Mazda3, седан Mazda6, кросовери Mazda CX-9, Mazda CX-5 та Mazda CX-3. Крім того, кросовер Mazda CX-30 з опційним головним освітленням отримав рейтинг Top Safety Pick. Автомобілі Mazda показали відмінні результати не лише в краш-тестах, але й при оцінці превентивної безпеки, завдяки наявності в стандартній комплектації адаптивного головного освітлення і системи екстреного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів.



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