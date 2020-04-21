На початку березня німецька марка представила нову A3 у формі хетчбека, а тепер прийшла черга і для седана.

Седан Audi A3 виявився ідентичним A3 Sportback лише наполовину, приблизно до середніх стійок кузова. Седан має власний дизайн корми, оптимізовану аеродинаміку та гібридну силову установку.

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Оновлення дещо збільшило габарити Audi A3 Sedan – автомобіль на 4 см довший за модель актуального покоління. При цьому відстань між осями не змінилась. У ширину новий седан додав 2 см, в висоту – один. При цьому в Audi запевняють, що над головами передніх пасажирів додалося відразу 2 сантиметри простору, оскільки крісла тепер встановлюються трохи нижче, ніж раніше.

Інтер'єр седана повністю ідентичний Audi A3 Sportback. Базове оснащення моделі включає 10,1-дюймовий монітор мультимедійної системи і 10,25-дюймову цифрову панель приладів, опційно доступна приладова панель з діагоналлю 12,3 дюймів, можливістю вибору схеми відображення даних і проекційним дисплеєм. Мультимедійний комплекс забезпечує доступ до безлічі онлайн-сервісів, підключення до інтернету через Wi-Fi, взаємодію зі смартфонами, через Apple CarPlay та Android Auto, має голосовий помічник Alexa від Amazon і багато іншого. Комплекс електронних помічників в новому седані прирівнюється до системи автопілот 2-го рівня автономності.

Фото: оновлений седан Audi A3 2020 / Audi

Новий седан Audi A3 спочатку запропонують в одній з трьох конфігурацій: 35 TDI S-Tronic, 35 TFSI та 35 TFSI S-Tronic. Бензинові мотори – півторалітрові, дизель – дволітровий, усі мають продуктивність у 150 к.с., але відрізняються крутним моментом. Версія 35 TFSI S-Tronic передбачає 48-вольтовий стартер-генератор, котрий забезпечує до 50 додаткових ньютонметрів.

Пізніше список моторних пропозицій для Audi A3 розширять 116-сильною версією дволітрового дизеля, літровим трициліндровим мотором на 110 сил. Наостанок німецький виробник приберіг найсмачніше: гарячі S3 та RS 3 віддача моторів яких буде близько 310 та 400 кінських сил.

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