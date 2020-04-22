Він стане повністю електричним.

Більш сучасний на вигляд, технологічніший та електрифікований компакт німецький виробник планує вивести на ринок на початку наступного року.

Opel планує розпочати продажі другого покоління Mokka з електричної версії, а машини з ДВЗ додати в лінійку пізніше.

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Поки що Opel заглиблюється в подробиці, тож про характеристики нового кросовера можна лише здогадуватись. Наразі єдиним електрокаром в лінійці марки є хетчбек Corsa-e, він оснащується акумулятором на 50 кВт/год, який забезпечує 330 кілометрів автономного пробігу, та електромотором з віддачею у 136 к.с. і 260 Нм крутного моменту. Не виключено, що ці ж агрегати використають і в новому кросовері.



Виробник обіцяє Mokka передову електроніку та “повністю цифровий” внутрішній простір. На кросовер покладаються великі надії, генеральний директор Opel Майкл Лохшеллер заявив, що новий Mokka “показує краще, що є в Opel сьогодні і в майбутньому змінить сприйняття нашої марки”.

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