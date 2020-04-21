Номерной знак на машине – еще советского образца.

Трехдверный кузов британского внедорожника Range Rover первого поколения весь проржавел, но шины все еще держат воздух.

Вид автомобиля, найденного в карельских лесах, свидетельствует о том, что он провел там не один десяток лет. В пользу такого предположения говорит и тот факт, что номерные знаки у машины – советские.

Как "Рендж Ровер" оказался посреди леса, и почему остался там – не ясно. И в те времена подобные автомобили могли позволить себе лишь чиновники и бандиты, а последние, как известно, постоянно устраивали между собой "разборки" и не исключено, что владелец машины навсегда остался в том же лесу где-то недалеко от машины.

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